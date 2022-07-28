В Грозном заработала промышленная выставка предприятий из Беларуси

28 июл. 15:25

Выставка крупнейших белорусских промышленных компаний "Беларусь Экспо" открылась в четверг на центральной площади в Грозном, ее участниками стали 29 производств.

"Здесь свою продукцию представили ведущие компании в сфере машиностроения и в сфере легкой промышленности. На сегодняшний день, когда Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями … именно белорусские компании достойно займут этот рынок и плацдармом для развития будет являться именно Чеченская Республика", - сказал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

Одним из участников открытия выставки стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии (ГВПК) Дмитрий Пантус.