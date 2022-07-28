Полад Бюльбюль оглы встретился с послом Судана в России (ФОТО)

28 июл. 14:47

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы провел 27 июля встречу с суданским коллегой Мохаммедом Эльгазали Эльтижани Сирраджой, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Москве.

На встрече Полад Бюльбюль оглы поздравил дипломата из Судана с назначением на новую должность и рассказал о своей деятельности и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях. В ходе диалога послы отметили, что государства обладают широкими возможностями для развития двусторонних отношений, особенно в сферах туризма, науки, образования и культуры, а также в рамках международных организаций.

Кроме того, азербайджанский дипломат поведал суданскому коллеге о победе Азербайджана в Отечественной войне, подчеркнув, что Азербайджан отстаивал свои суверенные территории и международное право. Также он сообщил о положениях трехстороннего заявления и в целом, послевоенном урегулировании, а также о восстановлении освобожденных территорий страны.

Полад Бюльбюль оглы поблагодарил суданскую сторону за признание трагедию в Ходжалы в феврале 1992 года актом геноцида и преступлением против человечности в 2014 году. В целом, посол дал высокую оценку поддержке Суданом справедливой позиции Азербайджана в рамках международных организаций.

Помимо этого, дипломаты затронули процессы, происходящие в регионе, и вопросы, вызывающие взаимный интерес. Мохаммед Сиррадж заявил, что Азербайджан является для Судана дружественной страной, подчеркнув, что Судан, также сталкивавшийся с сепаратистскими тенденциями, хорошо понимает Азербайджан, и впредь будет выступать с той же позицией на различных международных платформах.

В завершение беседы Сирраджу подарили изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах: до и после оккупации". Суданский дипломат выразил благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.