28 июл. 14:38

"Листопад премьер-министров" на Западе продолжится на фоне недовольства граждан тем, как их правительства вразрез с собственными интересами выполняют указания из Вашингтона, выразил уверенность руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, в контексте происходящего на Западе вопрос не о народах идет. "Вопрос в правительствах, которые лежат под американцами и выполняют все их указания. Скоро народ с ними разберется, я в этом абсолютно убежден. Посмотрите, "падают" премьер-министры. "Листопад" дальше продолжится", - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, что 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. В начале июля после череды внутрипартийных скандалов о своей отставке объявил глава британского кабмина Борис Джонсон. Кроме того, об отставке объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Также в конце июля подал в отставку и глава итальянского кабмина Марио Драги.