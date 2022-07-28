Виктор Горемыкин назначен замминистра обороны России

28 июл. 14:21

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в нем.

Виктор Горемыкин – российский военный деятель, генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России с апреля 2009 года.