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На улицы Краснодара вышли мобильные комплексы фотофиксации

На улицы Краснодара вышли мобильные комплексы фотофиксации

Краснодарские полицейские начали регистрировать нарушения правил дорожного движения и парковки с помощью мобильных комплексов фотофиксации.

Теперь по улицам краевого центра, особенно его центральной части, курсируют автомобили, оборудованные комплексом "Тайфун". Такое решение было принято вместе с представителями администрации региона, краевыми службами и ГИБДД, - рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Андрей Алексеенко, передает "АиФ-Юг".

Комплексы "Тайфун" позволяют автоматически фиксировать неправильную остановку и стоянку, а также номер транспорта, его местоположение, дату и время. С помощью этих комплексов фиксируются именно нарушения стоянки и остановки под знаками 3.27, - рассказали в ГИБДД региона.

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