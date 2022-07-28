Авиакомпания "ИрАэро" свяжет авиарейсами Владикавказ и Стамбул

28 июл. 13:52

Начиная с 1 августа авиакомпания "ИрАэро" начинает полеты между Владикавказом и Стамбулом.

"С 1 августа авиакомпания „ИрАэро“ приступает к полетам по маршруту Стамбул (Турция) — Владикавказ - Стамбул. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Superjet-100, по средам", - сообщили в воздушной гавани.

Уточняется, что рейсы из Стамбула будут вылетать в 16:30 по местному времени и прибывать во Владикавказ в 18:50. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Рейсы в обратном направлении запланированы на 20:00 с прибытием Стамбул в 22:20.

Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 12 832 рублей.