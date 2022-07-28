США хотят объявить Россию спонсором терроризма?

28 июл. 13:15

Сенат США сегодня принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

"Принято и согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - сообщается на сайте американского конгресса.

В документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года "сепаратистов" в Донбассе и так далее.

Документ гласит, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию президента страны Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".

Резолюция призывает госсекретаря США включить РФ в список государств-спонсоров терроризма, однако при этом в ней указывается, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия", то есть резолюция является "необязательной к исполнению", - пишет New York Times,.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. Сам же Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.