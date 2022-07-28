Казахстан запретит вывоз угля, но на время

28 июл. 13:31

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз угля автотранспортом для исключения ажиотажа на внутреннем рынке, проект приказа министра индустрии и инфраструктурного развития опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля", - сказано в проекте приказа.

Как отметили в ведомстве, ранний приход холодов в сентябре 2021 года в центре и на севере страны привели к высокому спросу на уголь. Во время этой ситуации спекулянты в пиковый период закупки угля продавали топливо в два раза дороже. Также в прошлом году автотранспортом в Киргизию было вывезено 123 тыс тонн угля из Казахстана.

"В целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан считает целесообразным введение запрета на вывоз угля автомобильным транспортом в пиковый период на шесть месяцев", - говорится в пояснительной записке.

Там же говорится, что целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автотранспортом с Казахстана поддержана на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 8 июля 2022 года.

Отмечается, что объем потребления угля составляет порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн.