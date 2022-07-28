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Казахстан запретит вывоз угля, но на время

Казахстан запретит вывоз угля, но на время

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз угля автотранспортом для исключения ажиотажа на внутреннем рынке, проект приказа министра индустрии и инфраструктурного развития опубликован на портале "Открытые НПА".

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля", - сказано в проекте приказа.

Как отметили в ведомстве, ранний приход холодов в сентябре 2021 года в центре и на севере страны привели к высокому спросу на уголь. Во время этой ситуации спекулянты в пиковый период закупки угля продавали топливо в два раза дороже. Также в прошлом году автотранспортом в Киргизию было вывезено 123 тыс тонн угля из Казахстана.

"В целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан считает целесообразным введение запрета на вывоз угля автомобильным транспортом в пиковый период на шесть месяцев", - говорится в пояснительной записке.

Там же говорится, что целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автотранспортом с Казахстана поддержана на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 8 июля 2022 года.

Отмечается, что объем потребления угля составляет порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн.

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