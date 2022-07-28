Похитителю блоков "самолета судного дня" зачитали приговор

28 июл. 13:28

Городской суд Таганрога вынес приговор жителю Ростовской области Жоре Хачунцу, признанному виновным в краже авиационного оборудования из самолета Ил-80 в Таганроге, - сообщили в пресс-службе суда.

"Хачунцу назначили 4 года колонии строгого режима", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Гражданский иск от Минобороны РФ удовлетворен полностью, хотя гособвинитель просил суд назначить Хачунцу 4,5 года колонии.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в декабре 2020 г. в полицию Ростовской области поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов. С одного из самых секретных в России военных самолетов – воздушного командного пункта, стоящего на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге, было похищено радиооборудование: 39 блоков и пять плат радиостанций.

В краже оборудования с самолета заподозрили 36-летнего жителя Таганрога Жору Хачунца, который ранее был судим за грабеж, а в декабре 2020 года был задержан за управление машиной без прав. Хачунца арестовали и предъявили обвинение по п."б" ч.4. ст.158 УК РФ (кража).