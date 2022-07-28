В КЧР будут доплачивать "земским врачам"

28 июл. 13:05

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) по поручению главы региона Рашида Темрезова ввели дополнительные выплаты медработникам, отправляющимся на работу в сельские населенные пункты, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

Правительство республики поддержало это предложение и утвердило порядок предоставления выплаты в 2022 году, согласно которому помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы "Земский доктор", врачи получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тыс рублей, - передает "Интерфакс".

Также по поручению главы КЧР аналогичные региональные выплаты в 100 тыс рублей из бюджета республики получат и "земские учителя".