Число покинувших страну казахстанцев сократилось

28 июл. 12:50

Количество казахстанских эмигрантов, несмотря на отрицательное сальдо, сокращается третий год подряд, сообщает портал Ranking.kz.

В первом квартале 2022 года в Казахстан прибыло 4,1 тыс человек - в 2 раза больше, чем в прошлом году. При этом 5,3 тыс человек страну покинули - на 4,3% меньше.

Самый большой отток приходится на Карагандинскую область: 681 человек, - 3,9% за год. Далее идут Костанайская (645 человек, - 12,4% за год) и Павлодарская (643 человека, + 7,2% за год) области. Кызылординскую область за первый квартал 2022 года покинул всего 1 человек. В прошлом году этот показатель составлял 7 человек.

Лидером по прибытию стала Мангистауская область, где отмечено 1,3 тыс человек - в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Также в тройке оказались Алматы (595 человек, годовой рост — в 1,5 раза) и Алматинская область (401 человек, годовой рост — в 7,3 раза). Меньше всего людей прибыло в Кызылординскую область: всего 1 человек.

Больше всего казахстанцев за три месяца этого года уехало в Россию - 4,1 тыс человек, что на 7% меньше, чем годом ранее. В пятерку также вошли Германия (617 человек), Польша (125 человек), США (89 человек) и Беларусь (57 человек). По количеству прибывших лидером является Узбекистан: свыше 2 тыс человек. Далее идут Россия (810 человек, - 4,8% за год) и Туркменистан (218 человек, годовой рост - в 5,7 раза).