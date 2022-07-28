Россия и Турция могут почти вдвое нарастить товарооборот

28 июл. 12:49

Товарооборот между Турцией и Россией по итогам текущего года может составить $60 млрд, об этом заявил глава Российско-турецкого делового совета Наки Карааслан.

"К настоящему времени, [по итогам шести месяцев], товарооборот между двумя странами превысил $30 млрд и движется к отметке в $50 млрд. К концу года он может вырасти до $60 млрд, если центробанкам двух стран удастся предотвратить потери, вызванные курсовой разницей", - цитирует газета Dünya.

Глава совета заявил о необходимости перехода инвесторов и экспортеров к взаиморасчетам в рублях и лирах.

Кроме того, Карааслан сообщил, что для развития двусторонней торговли лучше делать не текущие, а долгосрочные планы, в районе на 5-10 лет, особенно принимая во внимание то, что, по его мнению, "санкции Запада в отношении России, скорее всего, будут продлены".

Товарооборот между РФ и Турцией по итогам 2021 года составил около $35 млрд.