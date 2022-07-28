Власти Ирана купят в Ереване дом для посла страны в Армении

28 июл. 12:43

Правительство Ирана планирует приобрести в Ереване дом для проживания своего посла: постановление, разрешающее покупку, было принято на заседании правительства Армении.

Посольство Ирана обратилось в МИД Армении с просьбой разрешить приобрести дом в районе Аван, на улице Царав Ахпюр, на которой в Ереване размещаются резиденции ряда других зарубежных послов, - передает Sputnik Армения.

В запросе было отмечено, что это единственный дом, который посольство хочет приобрести в качестве посольской резиденции.