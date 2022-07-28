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Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию, распространенную армянской прессой

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию, распространенную армянской прессой

Министерство обороны Азербайджана опровергло дезинформацию, распространяемую армянскими СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Распространяемая армянской прессой информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении поселка Красный базар Ходжавендского района, является ложной и не соответствует действительности", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 26 июля министерство сообщило, что за сутки армянские вооруженные формирования произвели девять обстрелов позиций азербайджанской армии, причем семь из них - с территорий временного дислоцирования российских миротворцев.

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