Собянин: Москва возвращает туристические позиции

28 июл. 12:20

С начала текущего 2022 года российскую столицу посетили девять миллионов гостей, - рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса. До рекордов пока далеко, тем не менее, в январе-июне нынешнего года столицу посетили девять миллионов гостей, что на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - рассказал мэр, отметив, что 700 тыс из них - иностранцы, передает РИА Новости.

Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частыми гостями столицы стали граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена. Выросло и число экскурсантов – их стало на 5% больше, годом ранее, что позволяет Москве оставаться бессменным лидером среди регионов страны.

"Чтобы поддержать отрасль, мы сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020-м, а уже в этом году приняли ряд новых решений. В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма", - написал Собянин.