Что выпить для пользы почек

28 июл. 11:58

Употребление некоторых продуктов и напитков помогает в профилактике болезней почек. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина

По ее словам, для поддержания функции почек следует пить не только воду, но и иван-чай, который обладает мочегонным эффектом. Что касается продуктов, употребление которых благотворно влияют на профилактику почечных болезней, для рациона подойдут арбузы и ананасы.

"Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление", - сказала она в беседе с "Москвой 24".

Соломатина также отметила, что для профилактики болезней почек следует есть ягоды. "Клюква, брусника, черника, виноград, клубника – все, что содержит большое количество антиоксидантов и витамина C, – это очень хорошо, потому что будет предохранять от воспаления, от внедрения патогенной микрофлоры и ее развития", - перечислила диетолог.