В России за сутки выявили свыше 11 тыс случаев COVID-19

28 июл. 11:55

За минувшие сутки в России выявили 11 515 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 477, в Санкт-Петербурге - 1 151, в Подмосковье - 1 242. В Краснодарском крае - 211, в Ставропольском крае - 140, в Крыму - 79, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 20, в Адыгее - 12, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 11, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 7.

Общее число инфицированных в России достигло 18 565 551.

Госпитализированы за сутки 1 491 человек. Выздоровели 5 018 пациентов, за все время - 17 958 463.

Умерли за сутки 41 человек, с начала пандемии - 382 313.