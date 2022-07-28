На границе Азербайджана и Грузии зафиксированы два землетрясения

28 июл. 11:51

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на границе Грузии и Азербайджана, - сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:39 по местному времени (9:39 мск), в двух километрах от границы. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, - передает Sputnik Грузия.

Это уже второе за сегодня землетрясение у грузино-азербайджанской границы: первое было зафиксировано в 8 км от границы в 03:48 по тбилисскому времени (02:48 мск). Сила толчков составила 4,3 балла.