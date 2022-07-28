Взрыв на АЗС Усть-Каменогорска унес жизнь мужчины

28 июл. 11:39

Сегодня утром на автозаправочной станции в казахстанском Усть-Каменогорске прогремел взрыв: погиб мужчина, сообщает пресс-служба департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Трагедия произошла в 08:52 - при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения, спасатели извлекли из емкости тело погибшего мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, он чистил резервуар, а на поверхности ему помогал родственник - мальчик 2010 года рождения, он получил термические ожоги туловища и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, - передает Sputnik Казахстан

На месте ЧП работают следователи, они устанавливают причины случившегося.