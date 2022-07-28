Зеленский: Украина берет начало 1,5 тыс лет назад и считается наследницей Киевской Руси

28 июл. 11:33

Только Украина может считать себя наследницей Киевской Руси, об этом заявил президент этой страны Владимир Зеленский по случаю дня украинской государственности.

"Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум 1,5 тыс лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.