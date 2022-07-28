Иран будет строить исследовательский ядерный реактор в Исфахане

28 июл. 11:21

ЗАГ:

Тегеран планирует в течение нескольких недель начать создание нового исследовательского ядерного реактора в расположенной в центральной части страны провинции Исфахан, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

По его словам, это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране.

Ранее сообщалось, что иранская сторона начала работу над созданием первой полностью иранской атомной электростанции мощностью 360 мегаватт. В настоящее время единственной функционирующей атомной электростанцией в Иране является АЭС "Бушер", которая была построена с помощью российской стороны.