Неурожай "взвинтил" цены на донские овощи

28 июл. 11:10

Погодные условия и вредители привели к снижению урожайности донских огурцов и помидоров, - рассказал специалист ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

"В этом году из-за погодных условий - днем жара, а это плохо для огурцов, влажность воздуха очень низкая и женские цветки просто не завязывались. Поэтому и урожай маленький. Плюс там новые вредители появились, дополнительные обработки. Поэтому цена значительно выше, чем в прошлом году – в два-три раза", – рассказал он, передает "АиФ-Ростов".

Дончанам теперь приходится платить от 50 рублей за кг огурцов или помидоров, и такие цены держатся и в розничных магазинах, и на рынках. Такая цена будет держаться около трех недель, - уверены в Россельхознадзоре.