Перевалка муки началась в Махачкалинском порту

28 июл. 10:52

Махачкалинский морской торговый порт впервые начал перевалку муки, информирует пресс-служба порта, уточняя, что сухие грузы отправились из Дагестана в Иран, затем они будут распределены в страны Ближнего Востока.

"Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) приступил к перевалке муки. После погрузки на причале сухогрузной гавани судно "Адрина" с новым экспортным грузом сегодня взял курс на юг Каспия - в Иран", - сообщили в гавани.

Отмечается, что первая пробная партия была отправлена в начале недели.

"Мука транзитом через Иран пойдет в страны Ближнего Востока, в частности в Ирак. Экспортеры, работающие в этом регионе, заинтересованы в наращивании объемов этой продовольственной продукции", - приводит ТАСС слова и.о. гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Рустама Керимова.