Казахстанские полицейские задержали в Алматы "квартет" грабителей

28 июл. 10:48

Казахстанские полицейские задержали в Алматы четверых юношей, которые, вооружившись ножом, грабили прохожих.

"С целью незаконного обогащения, угрожая ножом, они избивали прохожих, забирали у них сотовые телефоны и другое имущество", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы, передает Zakon.kz.

Криминальный квартет орудовал в людных местах - парках и районах массового скопления людей, нападая на беззащитных граждан и исключительно в темное время суток.

Все они задержаны и уже признались в разбойных нападениях, - поведал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев, добавив: сейчас проверяется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям.