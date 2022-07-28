Россиянин претендует на престижную премию ММА

28 июл. 10:45

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев вошел в число претендентов на ежегодную премию World MMA Awards - 2022 в номинации "Боец года", говорится на официальном портале премии.

За награду также поборются будущий соперник Махачева, бразилец Чарльз Оливейра, австралиец Александр Волкановски, представитель США Джонни Эблин и француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну. Голосование пройдет до 30 сентября.

Также Ислам оказался в номинации "Международный боец года", где его соперниками будут вновь Волкановски, хорват Роберто Солдич, поляк Матеуш Гамрот и представитель Швеции чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Напомним, 22 октября на турнире в Абу-Даби Махачев сразится за титул в легком весе с Чарльзом Оливейрой.