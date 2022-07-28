Турция и Казахстан увеличат число авиарейсов

28 июл. 10:28

Авиационные власти Казахстана и Турции договорились об увеличении числа авиарейсов между странами в два раза, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В переговорах приняли участие глава комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев, гендиректор авиационных властей Турции Кемаль Юксек, а также представители казахстанских авиакомпаний Air Astana, SCAT и работники турецких авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

"По итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в 2 раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы – Стамбул. Также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран", – сказано в сообщении.

На переговорах также было установлено обязательное назначение альтернативных вторых перевозчиках на маршрутах между Нур-Султаном, Алматы и Стамбулом, что позволит увеличить возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров.

В ведомстве заявили, что увеличение числа полетов удовлетворит растущий транзитный пассажиропоток через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию.