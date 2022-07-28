Как помочь российскому малому и микробизнесу?

28 июл. 10:19

Сегодня стало известно, что Сбербанк - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе - еще раз понизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса: минимальная ставка по ним составит от 12,4% годовых, а в целом за последние два месяца снижение составило более 3,5 п.п.

Кроме того, в пресс-службе кредитной организации уточнили, что в рамках льготных государственных программ клиенты приоритетных отраслей могут получить финансирование по ставкам от 1,5% годовых.

На фоне многочисленных санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине, государство запустило ряд антикризисных мер поддержки, включая программы льготного кредитования, мораторий о возбуждении дел о банкротстве, мораторий на проверки бизнеса, кредитные каникулы для МСП и многое другое.