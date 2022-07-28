МИД Ирана поддержал Азербайджан во вступлении в D-8

28 июл. 10:02

Иран высказался в поддержку заявки Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 ("Исламская восьмерка").

“Расширение D-8 и присоединение новых членов могут служить инструментом для реализации целей организации. Мы приветствуем готовность и желание нашей дружественной и соседней страны, Азербайджанской Республики, присоединиться к D-8”, - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая с речью в режиме видеоконференции на 20-м заседании Совета министров D-8 в Бангладеш, пишет Eurasia Review

Напомним, "Исламская восьмерка" (D-8) - международная организация по развитию сотрудничества, в которую входят Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция.