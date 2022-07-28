Врач призвал отказаться от тренировок в жару

28 июл. 10:00

В жаркую погоду быстро расширяются кровеносные сосуды, пульс учащается до максимальных значений и если при этом человек занимается спортом, то велик риск теплового удара и возникновения судорог, предупредила врач-терапевт Наталья Просянникова.

Поэтому в жаркую погоду лучше избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Оптимальны занятия в тренажерном зале, активные тренировки могут спровоцировать обезвоживание организма.

"Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц. Тренировки, например, кардио или силовые, могут спровоцировать обезвоживание организма, если пить недостаточно воды в процессе занятий", - сказала она в беседе с Lenta.Ru.

Терапевт отметила также, что заниматься спортом на улице лучше всего в утренние часы, при этом стоит выбирать одежду из натуральных, дышащих материалов и пить достаточное количество воды.