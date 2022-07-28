В КБР продолжится модернизация электросетевых объектов

28 июл. 9:45

Модернизация электросетевых объектов Кабардино-Балкарии в этом году обойдется в 1,3 млрд рублей, в том числе реализация мероприятий по программе снижения потерь электрической энергии, сообщил генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

"В соответствии с проектом инвестиционной программы, направленной на утверждение в Министерство энергетики РФ, объем средств на модернизацию электросетевых объектов Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году составляет 1,3 млрд рублей с НДС", - пирводит слов собеседника ТАСС.