СМИ: Египет отказался от закупки украинской пшеницы

28 июл. 9:32

Египет расторг контракты на покупку 240 тыс т пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Зерно было закуплено по цене от $346 до $360 за тонну, однако в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены: теперь главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco, передает РИА Новости.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.