Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в аэропорты юга России

28 июл. 9:16

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центре России, продлевается еще на неделю, об этом сообщается на сайте Росавиации.

Полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста не будут выполняться до 03:45 мск 5 августа.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - пояснили в ведомстве.