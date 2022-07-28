На столичный регион обрушатся ливни и град

28 июл. 9:12

Сегодня столичный регион ждет облачная погода с прояснениями, а во второй половине дня на Москву и Подмосковье ожидается гроза, местами град до 2-3 см в диаметре, ливневые дожди и до плюс 29 градусов тепла, - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой мощных грозовых облаков высотой до 11-12 км. Ожидается постепенное ухудшение метеорологических условий, которые будут приобретать штормовой характер.

"Будет облачно с прояснениями. Пройдут интенсивные ливневые дожди. В период с полудня до трех часов выпадет до 17 мм осадков, то есть почти пятая часть всей месячной нормы. Грозы, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с, поэтому сегодня будет очень сложная, опасная погода. Столбики термометров успеют подняться до плюс 27-29 градусов в Москве, по области плюс 25-30 градусов, к вечеру начнется похолодание", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт ст, а после сегодняшнего дня жара пойдет на спад, и температура вернется в свое климатическое русло, - добавил синоптик.