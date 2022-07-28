Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества и вывоз зерна

28 июл. 8:34

В среду, 27 июля, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и Саудовской Аравии Мевлюта Чавушоглу и Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

Главными темами переговоров стали вопросы сотрудничества между двумя странами и договоренность по экспорту зерна из портов в Черном море. В частности, обсуждалось взаимодействие Анкары и Эр-Рияда на различных платформах, включая Организацию исламского сотрудничества, передает агентство Anadolu.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины.