Кисловодск впервые примет карнавал артистов "Росгосцирка"

28 июл. 7:25

Уже в этот понедельник по Кисловодску впервые пройдет цирковая кавалькада артистов "Росгосцирка", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске 1 августа впервые состоится карнавал артистов "Росгосцирка". По Курортному бульвару пройдет кавалькада "Королевского цирка" Гии Эрадзе", - цитирует его ТАСС.

Шествие возглавит караван верблюдов, за которым будут следовать одетые в эксклюзивные костюмы наездники, жонглеры, акробаты, гимнасты, кордебалет.

Цирковой карнавал будет посвящен премьере в Кисловодске 30 июля шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная буря".

"Кисловодск - цирковая столица Кавминвод. Спасибо руководству Кисловодского государственного цирка, благодаря поддержке которого такие зрелищные уличные шествия станут традиционными", - подчеркнул глава города-курорта.