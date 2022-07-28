Студенты из Северной Осетии померятся мастерством с якутскими коллегами

28 июл. 5:34

В конце августа студенты Северной Осетии проведут межрегиональный матчевый чемпионат "Молодые профессионалы" со студентами из Якутии, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

"С 22 по 27 августа в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже впервые пройдет межрегиональный матчевый чемпионат "Молодые профессионалы" между представителями двух республик: Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Чемпионат – один из пунктов образовательного проекта "От А до Я" в рамках договора о сотрудничестве, подписанного между институтом профессионального образования Республики Саха и Северо-Кавказским аграрно-технологическим колледжем.

Студенты посоревнуются по девяти компетенциям: администрирование отеля, акушерское дело, туризм, инструктор-проводник (пеший туризм), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, преподавание в начальных классах, инженерия лесопользования и лесовосстановления, веб-технологии и квантовые технологии.

