В ОАЭ нарастят  поставки мяса из Дагестана

28 июл. 0:35

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в наращивании объема поставок мяса из Дагестана. Стороны планируют сотрудничать в области туризма и культуры, заявил чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер.

"Можно говорить о проектах, которые сможем реализовать вместе - это проекты в области сельского хозяйства. Как отметили мои коллеги, Дагестан экспортирует мясо в ОАЭ. Надеюсь, что мы будем работать над увеличением количества", - сказал он во время своего визита в регион.

Далее дипломат отметил, что республика планирует перенять у ОАЭ лучшие практики в сфере туризма.

"Эмираты являются общепризнанным мировым лидером в сфере организации туризма и создания условий для туристов. Мы бы хотели иметь консультации по созданию туристических хабов, таких которые есть у Эмиратов, рассмотреть вопросы сервиса, обслуживания и вопросы управления теми туристическими кластерами, которые мы предполагаем в Дагестане создать. Это огромный опыт, который мы должны перенимать от тех стран, которые являются перспективными в этом направлении", - приводит слова Меликова ТАСС.

Далее региональный лидер отметил, что Дагестан планирует сотрудничать с партнерами из ОАЭ в том числе по вопросам создания в Дагестане учебных заведений по организации сервиса и работе в туристической отрасли.