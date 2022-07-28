В Батуми почтят память Гии Канчели

28 июл. 1:34

Вечер памяти легендарного грузинского композитора Гии Канчели пройдет в батумском кинотеатре "Аполо" 10 августа. В рамках вечера пройдет показ фильма "Ангелы печали". Мероприятие приурочено ко дню рождения мастера.

По словам организаторов, на показе фильма будут присутствовать друзья Канчели, коллеги и участники ленты – Николоз Рачвели, Георгий Цагарели, Бека Гочиашвили и другие.

"Над фильмом "Ангелы печали", название которого взято из одноименного произведения Канчели, работала режиссер Теона Джорбенадзе. В картину вошли фрагменты из юбилейного концертного турне композитора, которое проходило в 2015 году в Берлине, Брюсселе, Антверпене и Баку", - пишет Sputnik Грузия.

Канчели – автор многочисленных композиций к кинофильмам, таким как "Не горюй!" (1968), "Кувшин" (1970), "Чудаки" (1974), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза" (1986), а также к спектаклям - "Ханума" (1972), "Кавказский меловой круг" (1975), "Гамлет" в постановке Роберта Стуруа (1998) и многим другим.