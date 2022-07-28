Иордания представит пакетные туры из Сочи

28 июл. 3:32

Авиакомпания Fly Jordan Airlines запускает прямые рейсы из Сочи в Амман, столицу Иордании, россиянам будут доступны пакетные туры, сообщает АТОР.

Рейсы будут выполняться с 31 июля, на первоначальном этапе запланирован один рейс в две недели, затем - один рейс каждую неделю.

Первый самолет заполнен уже на 50%, поделилась директор компании-консолидатора рейса ("АвиаДело") Валид Абушахна. Билеты можно приобрести на Aviasales или в офисе компании "АвиаДело" в Сочи.

Перелет в одну сторону обойдется минимум в 37 тыс рублей.

Также из Сочи через Амман можно долететь до Бейрута. С октября планируется запустить рейсы на курорт Акаба на Красном море.

Иорданские туроператоры готовят пакетные предложения для российских туристов. По предварительным данным, стоимость наземного обслуживания, включая визы, будет начинаться от $500 c человека. Россияне смогут выбрать в Иордании экскурсионные, рекреационные и комбинированные путевки.