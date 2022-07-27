Грузию и Израиль связали 42 авиарейса

27 июл. 23:57

Самолеты между Израилем и Грузией стали летать еще чаще, 42 рейса будет выполняться еженедельно, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

"На прошлой неделе мы смогли увеличить частоту полетов между Грузией и Израилем с 35 до 42 в неделю. Добавился полностью новый рейс Рамон (Эйлат) - Батуми, который в летний сезон будет осуществлять авиакомпания Arkia", – рассказал посол.

С начала года число визитов граждан Израиля в Грузию на 9,2% выше аналогичных показателей 2019 года и на 124% выше показателя 2021 года.

Хвания отметил, что увеличение числа рейсов между странами говорит о высоком интересе граждан Израиля к Грузии.