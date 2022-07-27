В Германии призвали задействовать "Северный поток-2"

27 июл. 23:14

Лидеры семи городов немецкого острова Рюген обратились к региональному и федеральному правительствам, предложив задействовать газопровод "Северный поток - 2" для обеспечения энергобезопасности, пишет агентство DPA со ссылкой на документ.

Обращение подписали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики. Документ был направлен главе правительства земли Мекленбург - Передняя Померания и главе Минэкономики ФРГ Роберту Хабеку.

"Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным", - цитирует агентство письмо.