Китай отправляет военнослужащих и танки в Россию на АРМИ

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправила в Россию делегацию для участия в Армейских международных играх (АРМИ) в следующем месяце. South China Morning Post пишет, что поезд с военнослужащими, танками и военными транспортными средствами выехал из Маньчжурии (Внутренняя Монголия) на севере Китая, направившись в Забайкальск на Дальнем Востоке России. Китайские специалисты будут соревноваться с командами из 37 стран и регионов в рамках крупнейших российских международных военных учений, которые пройдут 13-27 августа на территории 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

АРМИ, впервые проведенные в 2015 году, в том году пройдут на фоне обострившейся напряженности между Россией и Западом. В Венесуэле, расторгшей отношения с США в 2019 году после того, как Николас Мадуро во второй раз был избран президентом по результатам выборов, которые Вашингтон посчитал ”несостоятельными”, в рамках Игр будут организованы соревнования снайперов.

Впервые военные учения под руководством России пройдут в Западном полушарии. Возможно, это ”стратегический шаг” Китая, России, Ирана и Венесуэлы по ”предварительному развертыванию военных сил передового базирования в Латинской Америке и Карибском бассейне”, написали аналитики из вашингтонского Центра за безопасное свободное общество в последнем отчете. Нигер и Руанда будут первыми африканскими странами, которые примут участие в АРМИ, сообщает министерство обороны России.

Китай, постоянный участник игр с 2015 года, проведет три соревнования, в том числе турнир боевых машин пехоты и гонку фрегатов. С 2005 года Китай и Россия увеличили число совместных военных учений как на двухсторонней, так и на многосторонней платформе. В последние годы их количество увеличилось, поскольку оба государства сталкиваются с давлением со стороны Запада.

НОАК стремится перенять опыт у российских коллег, которые за последние годы провели несколько специальных операций в ряде регионов - от Северного Кавказа до Грузии, Украины и Сирии. Хотя и Пекин, и Москва утверждают, что их военное сотрудничество не нацелено против ни одной из третьих стран, оно вызывает растущие опасения со стороны Запада. В Белой книге по обороне, опубликованной в прошлую пятницу, японское министерство обороны заявило, что углубление военного сотрудничества, в том числе и совместные военно-воздушные и военно-морские учения в Северо-Восточной Азии ”напрямую оказывают влияние на ситуацию безопасности” вокруг Японии.

В Армейских международных играх, организатором которых выступает российское министерство обороны, каждый год принимают участие военнослужащие из десятков стран с целью отточить свои навыки ведения боя, в том числе и посредством 50-километрового марш-броска по снегу.

В прошлом месяце 14 членов НАТО приняли участие в 13-дневных военных учениях на Балтике. Среди участников были США, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция и Бельгия. Финляндия и Швеция, подавшие заявки на вступление в альянс после начала спецоперации на Украине, тоже присоединились к маневрам. Учения проходили с задействованием 45 кораблей, 75 воздушных средств и 7,5 тыс. военнослужащих. Были проведены десантные, противолодочные и противовоздушные операции, которые, по словам НАТО, продемонстрировали многофункциональность военно-морских сил.