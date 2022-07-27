Ингушский колледж искусств обретет новое здание к столетию республики

27 июл. 23:13

Новое здание возведут для Ингушского государственного колледжа искусств в Назрани к 100-летию республики, которое будут праздновать в 2024 году, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"В год празднования 100-летия ингушской государственности, которое отметят в 2024 году, учащиеся Ингушского государственного колледжа искусств продолжат обучение в новом просторном здании", - цитирует сообщение ТАСС.

Оно будет соответствовать всем современным требованиям. Работы стартуют уже в 2023 году.

Строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Культура".