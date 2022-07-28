Будущее угля кажется экспертам светлым

В сентябре 2019 года, после того как Китай объявил об отказе финансировать зарубежные угольные проекты, многим казалось, угольная промышленность умирает, но прогнозы оказались ошибочными. Балкеры с углем пересекают океаны. Портовые складские помещения в Нидерландах и Бельгии настолько переполнены углем, что приходится заполнять хранилища, предназначенные для железной руды.

Freight Waves пишет, что производство в Китае в первой половине 2022 года выросло на 10%. Правительство КНР выделило миллиарды долларов на инвестиции в угольную промышленность. Индийское правительство предоставило шахтам право расширять производство на 50% без получения дополнительных разрешений. Индонезия, крупнейший в мире экспортер, также наращивает добычу. Чтобы обеспечить поставки, Германия создает новый угольный резерв и откладывает закрытие нескольких электростанций, работающих на угле. Великобритания, Польша, Италия, Греция, Чехия и Румыния также отказались от вывода из эксплуатации угольных электростанций. Южная Корея приостановила действие ограничений по загрузке угольных станций. Франция собирается вновь запустить одну из угольных ТЭС будущей зимой, а Япония - в августе. Китай строит новые угольные ТЭС. Основными бенефициарами выступают американские добывающие компании, экспортирующие уголь, и международные владельцы балкеров.

Факторы, способствующие увеличению торговых потоков

Во второй половине года две важные переменные будут оказывать влияние на тенденции поставок. Первый фактор - украинский конфликт, точнее, его воздействие на поставки и цену СПГ - конкурента угля в производстве электроэнергии, а также то, как европейский запрет на российский уголь, который вступит в силу 10 августа, изменит торговые маршруты. Второй фактор - Китай и Индия, основные покупатели угля. Сможет ли КНР преодолеть экономические последствия локдаунов и долговых обязательств застройщиков за счет субсидирования сталелитейной промышленности? Решится ли китайское руководство снять неофициальный запрет на импорт австралийского угля?

Конфликт и европейский запрет на импорт

Россия - третий крупнейший экспортер угля в мире после Индонезии и Австралии. По словам представителей фрахотвой компании-брокера Braemar, ”несколько коммунальных предприятий в Европе начали отказываться от российского импорта почти сразу же в марте”. Тем не менее российский экспорт в Европу оставался относительно сильным еще в мае, прежде чем упасть в июне. Вскоре после начала спецоперации европейские покупатели нарастили покупки из США, Австралии, Колумбии, Южной Африки и Индонезии. По данным фрахтового брокера BRS, из указанных стран в 2021 году Европа закупила 44 млн тонн. В первой половине 2022 года объем закупок уже составил 41 млн тон, из них 14 млн были приобретены у США, и почти 13 млн - у Австралии. ”ЕС закупает максимальное количество американского угля”, - сообщает BRS. По данным Kpler, американский экспорт как энергетического, так и металлургического угля (используемого в сталелитейной промышленности), составил 36,2 млн тонн в первой половине года, что на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индия и Китай снова в деле

Торговля углем повторяет паттерн нефтяной торговли в кризисное время. Российские объемы, которые ранее поставлялись западным покупателям, теперь переправляются Китаю и Индии. Другие поставщики заменяют российский экспорт. ”В июне 2,7 млн тонн российского угля на балкерах были отправлены в Индию. На сегодняшний день, это самый большой месячный показатель за всю историю наблюдений, - сообщает Braemar. - Индия демонстрирует откровенное желание покупать российский уголь. Учитывая предлагаемые большие скидки по сравнению со стоимостью у других поставщиков, тенденция продолжится, и, вероятно, наберет обороты”. Специалисты из Braemar уверены, что сдвиг России в сторону Индии и Китая изменит спор на разные по размеру балкеры. Небольшие ”Гандисайзы” (грузоподъемностью 35 тыс тонн) пользовались спросом в первой половине года - на них пришлось 8,8% всех отгрузок. 49% ”Гандисайзов” загружались в России для поставки в Европу и в Японию. ”Перевозки угля на ”Гандисайзах” будут снижаться, - прогнозируют в Braemar - Мы уверены, что основная часть российских поставок будет осуществляться на восток - в Индию и Китай - на больших судах”.

Индийский и китайский спрос

По статистике BRS, в первой половине года Китай закупил 284,2 млн тонн угля, доставленного пор морю. Индия импортировала 195,1 млн тонн. В качестве причины роста индийского спроса Braemar называет пополнение запасов угольными электростанциями. В апреле и мае Индия пережила волну отключений электроэнергии в связи с ослаблением коронавирусных ограничительных мер и экстремальной жарой, которые привели к росту потребления. В этом месяце уровень энергопотребления упал, благодаря ливням, обеспечившим передышку от жары. Однако в августе температура вновь начнет расти. Совершенно ничего не понятно в отношении спроса со стороны Китая. После резонансных отключений электроэнергии в прошлом году Китай увеличил потребление энергетического угля, полагаясь в основном на внутреннее производство. По данным World Steel, китайская сталелитейная промышленность, стимулирующая спрос на импорт металлургического угля и железной руды, упала на 3,4% в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. BRS предполагает, что объемы производства стали будут падать во второй половине года, поскольку страна переживает ”болезненное сокращение” экономики.

Возобновит ли Китай австралийский импорт?

Китай был крупным покупателем австралийского угля до дипломатического кризиса, который привел к неофициальному запрету на импорт из Австралии в октябре 2020 года. Китай заменил австралийские поставки индонезийскими и российскими. Австралия начала поставлять уголь Японии, Индии, Южной Корее, Тайваню и Европе. В последнее время появляются сообщения о том, что Китай в скором времени снимет запрет на импорт австралийского энергетического и металлургического угля. По словам Праная Шуклы, заместителя директора S&P Global Market Intelligence, европейский запрет на российский уголь привел ”к росту ожиданий в отношении значительного роста экспорта австралийского угля в Европу во второй половине года, который продолжится и дальше”. ”Если Китай снимает запрет на импорт австралийского угля, Европе понадобится нарастить поставки из США, Колумбии и Мозамбика”, - уверен Шукла.

Эксперты из BRS с ним не согласны, поскольку цены на австралийский энергетический уголь в два раза выше внутренних китайских. ”Отмена запрета не изменит ситуацию коренным образом, если только цены на австралийский уголь не снизятся до конкурентного уровня”, - заявили эксперты BRS. Аналитическая компания Argus Media предполагает, что отмена запрета может привести к росту поставок австралийского металлургического угля в Китай, поскольку стоимость китайского угля для промышленности на 60% выше стоимости австралийского.

Как и с остальными товарами, которые доставляются по морю, изменения в одной сфере неизбежно сказываются и на других. Если у Австралии будет меньше металлургического угля, доступного для европейских производителей стали из-за возобновления поставок в Китай, у американских компаний будет больше возможностей для европейских продаж после того, как запрет на российский уголь вступит в силу.