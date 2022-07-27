Свыше 48,5 тыс тонн гумпомощи Россия отправила в Донбасс и на Украину

27 июл. 22:46

С начала специальной военной операции Россия доставила в Донбасс и на Украину более 48,5 тыс тонн гуманитарной помощи, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В республики Донбасса и на Украину с 2 марта 2022 года доставлено 48 500,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 368 акций, в том числе за истекшие сутки девять – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 679 тонн гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

По его словам, 27 июля было проведено шесть подобных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых жители получили 468,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.