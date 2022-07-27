ВВП России за июнь сократился почти на 5% в годовом выражении

27 июл. 22:32

Российский ВВП сократился в годовом выражении по итогам июня на 4,9%, сказано в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ.

За второй квартал текущего года показатель упал на 4%.

"В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве", - цитирует обзор ТАСС.

В ведомстве пояснили, что восстановление объемов нефтедобычи помогло вывести показатели добычи полезных ископаемых в прошлом месяце в положительную область.

В тоже время, уточнили в МЭР, ситуация в отраслях обрабатывающей промышленности остается неравномерной.

В министерстве добавили, что потребительская активность во втором квартале "стабилизировалась на низких уровнях", а общий оборот розничной торговли, платных услуг россиянам и общественного питания в мае-июне сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет сокращения оборотов в розничной торговле.