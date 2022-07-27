РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Черноморское побережье Кубани начнут ходить еще три поезда

На Черноморское побережье Кубани начнут ходить еще три поезда

С 31 июля на Черноморское побережье Кубани начнут курсировать три новых поезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

В стране сохраняется высокий спрос на поезда на юг России, и чтобы увеличить количество посадочных мест, с 31 июля на Черноморское побережье начнут ходить еще три поезда: с 31 июля до 15 сентября - Уфа - Имеретинский курорт, с 6 августа до 10 сентября – Москва – Адлер, и с  7 августа до 14 сентября Казань - Анапа.

В ближайшее время в компании планируют запустить дополнительные поезда в Анапу и Имеретинский курорт.

1145 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version