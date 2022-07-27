В Ростове-на-Дону проложат велодорожки за 165 млн рублей

27 июл. 21:57

Проект прокладки велодорожек реализуют в Ростове-на-Дону, он обойдется в 165 млн рублей, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Планируется сделать велодорожки общей длиной свыше 25 км. Наиболее востребованными маршрутами движения велосипедистов считаются проспект Коммунистический, улица Зорге, бульвар Комарова, проспект Космонавтов, улица Волкова, проспект Шолохова, проспект Сельмаш, улица Пушкинскую, переулок Доломановский, переулок Братский.

"Поскольку организация велодорожек не относится к видам работ по реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, провести процедуру достоверности применения сметных нормативов в органах государственной экспертизы невозможно. Поэтому было принято решение выполнять организацию велодорожек поэтапно, с учетом выделяемого финансирования и там, где это возможно осуществить без конструктивных мероприятий", - цитирует пресс-служба сотрудника департамента Владимир Колесников.

По его словам, на новых улицах, например, в микрорайоне Левенцовском, велодорожки уже закладывают в проект.