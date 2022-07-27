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ФРС США снова подняла ставку на 75 базисных пунктов

ФРС США снова подняла ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система США сегодня по итогам июльского заседания второй раз подряд подняла базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5 процентов годовых. Такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

В нем говорится об уместности дальнейшего повышения целевого диапазона ставки, передает РИА Новости.

Помимо этого, ФРС подтвердила, что будет и дальше сокращать активы на своем балансе, выполняя опубликованный в мае план.

Напомним, регулятор увеличивает базовую ставку в четвертый раз подряда.

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