ФРС США снова подняла ставку на 75 базисных пунктов

27 июл. 21:55

Федеральная резервная система США сегодня по итогам июльского заседания второй раз подряд подняла базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5 процентов годовых. Такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

В нем говорится об уместности дальнейшего повышения целевого диапазона ставки, передает РИА Новости.

Помимо этого, ФРС подтвердила, что будет и дальше сокращать активы на своем балансе, выполняя опубликованный в мае план.

Напомним, регулятор увеличивает базовую ставку в четвертый раз подряда.