В Ставрополе откроет двери еще один аналог McDonalds

27 июл. 21:33

Новый ресторан сети "Вкусно – и точка" откроется на Нижнем рынке в Ставрополе 28 июля, сообщает Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь".

Заведение распахнет свои двери в ТЦ "Европейский" по проспекту Карла Маркса, 47. При этом стоит отметить, что местные жители не в восторге от новости. Есть те, кто уже побывал на открытии точки продажи фастфуда и остался недоволен.

Стоит добавить, что посетителей принимают в заведениях "Вкусно - и точка" на улицах Доваторцев, 75а, Тухачевского, 16г и на проспекте Кулакова, 13/1.